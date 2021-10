Un sanjuanino sufrió un robo y pide por elementos necesarios para su trabajo

Nicolas Arancibia publicó en sus redes sociales lo que le sucedió. Es que este sanjuanino dio a conocer que unos maleantes le robaron materiales necesarios para su labor profesional.

De acuerdo a lo que relató en la red social Facebook, "Me acaban de robar de mi auto (ruptura de cristal mediante con una baldosa) una mochila negra y blanco con insumos varios de endoscopia digestiva". De este modo detalló que los ladrones se llevaron: inyectores, pinzas, bandas esofágicas, mordillos, atrapa pólipos, máscara facial, guías, balones de dilatación.

Por tal motivo es que solicitó a los usuarios de la plataforma que "Si algún sabe o se entera si los malvivientes no le van a dar la utilidad final y se los ofrecen les agradeceré que se comuniquen conmigo". Nicolas charló con Diario 13, y mencionó que ya radicó la denuncia correspondiente.

Al mismo tiempo aludió a que estos elementos no le podrán dar utilidad o no los podrán vender ya que es instrumental especifico de endoscopías por ende solo le sirve a quien tiene los conocimientos para su uso. Asimismo ratificó "no es ni siquiera revendible".