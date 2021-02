Grave denuncia de agresión en 25 de Mayo

Un atroz momento vivió una mujer en 25 de Mayo. La denunciante indicó que su pareja la agredió de manera salvaje en su casa ubicada en Barrio Algarrobos Verde.

La mujer de 29 años denunció que su pareja la agredió. El acusado de presunta violencia de género es un hombre de 26 años de quien no se brindó mayores detalles. Además, desde relaciones policiales no dieron a conocer conoce si esta detenido o no.

Ante este caso se hizo presente en la casa de la damnificada, el Fiscal García Eduardo. El profesional vinculo al agresor a un legajo por lesiones en contexto y Violencia Intra Familiar.