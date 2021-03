Visitó a sus hijos y el ex suegro lo recibió con dos tiros de una escopeta

En horas de la tarde del viernes, personal policial intervino en una vivienda del departamento Santa Lucia donde un hombre fue a buscar sus hijos a la casa de su ex esposa. Allí lo recibió su ex suegro con el que discutió y luego recibió dos tiros con una escopeta mientras se retiraba de la vivienda. Tras esto, el hombre debió ser internado.

Según revelaron las fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Lencinas y Gorriti en el departamento de Santa Lucía, lugar donde vive la ex esposa del hombre baleado. Fue en ese momento, que Ricardo Orozco, padre de la ex esposa de J.A.A. y quien vive en el mismo domicilio que ella, discutió con el ex marido de su hija.

Por ello cuando J.A.A. se subió a su utilitario (Peugeot Partner) que se encontraba estacionado frente a la casa de Orozco, este último tomó un arma de fuego (con similitud a una escopeta) y disparó desde el interior de su vivienda, en dos ocasiones, al lugar donde J.A.A. se encontraba. El racimo de perdigones logro impactar en el costado izquierdo del vehículo y también en el cuerpo de J.A.A. lesionándolo en distintas partes, en especial en su pierna derecha. J.A.A., quien iba acompañado en su vehículo por su tía L.L., quien recibió amenazas de muerte por parte de Ricardo Orozco.

Por todo esto, L.L. llamó al 911 solicitando ayuda policial, mientras que en igual sentido la ex esposa de J.A.A. (por problemas anteriores de violencia con su ex-pareja) también llamó a la policía solicitando auxilio. Al llegar al lugar efectivos policiales de la Comisaria N°5 tomaron conocimiento de lo sucedido por parte de J.A.A, quien a su vez fue trasladado al hospital Rawson para ser atendido por sus lesiones.

Además, personal policial logró la aprehensión del Sr. Ricardo Alberto Orozco, quien se encontraba en evidente estado de ebriedad. Luego, y tras ser autorizado por familiares de Orozco e incluso el abogado de la familia que se encontraba en el lugar, personal policial ingresó a la vivienda en busca de un arma tipo escopeta, con la que Orozco disparó.

Tras el registro de un gran predio comprendido por no menos de dos hectáreas y media, se logró encontrar un revolver calibre 22, y un rifle de aire comprimido, los cuales fueron secuestrados, en especial el revólver, sin lograr encontrar la escopeta. Asimismo se encontró oculto en una cámara de cemento, dos cartuchos de escopeta sin percutar.

Por todo lo sucedido, se le dio intervención a Flagrancia. De manera que Ricardo Alberto Orozco fue aprehendido por el delito de Portación de Arma de Fuego, Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego de Uso Civil, Lesiones Leves y Amenazas todo en Concurso Real, siendo trasladado hasta dependencias de Comisaria N° 5 Santa Lucía.