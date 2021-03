La acusaron porque faltaban $ 3 mil: 'Sacate el corpiño, sos una chorra'

Este jueves se conoció el indignante caso de una joven sanjuanina que fue obligada a desnudarse por supuestamente robar en un local de comidas. Se trata de Dayana quien denunció mediante sus redes sociales que el propietario de Tío Moncho, Germán 'Moncho' Díaz, la acusó de "chorra" por el faltante de $3.000 en la caja y luego la escrachó públicamente. "Me tuve que levantar la remera y el corpiño frente a todos sus empleados para demostrarle que no había robado", manifestó entre sollozos Dayana a Canal 13.

Según explicó la damnificada, no llevaba ni tres días trabajando cuando ocurrió el hecho. "Empecé un sábado y mi labor era hacer publicidad del local de comidas, lo tenía que hacer con mi celular. Cuando le pregunté a Germán porqué no me daba una herramienta de trabajo me dijo que si no me gustaba, que me retirara y no me abonaba las horas trabajadas". Además, la joven comentó que Germán Díaz "le dijo a sus amigos que era su novia y cuando lo negué su actitud hacia mí empezó a cambiar".

Por pedido de Díaz, la víctima tuvo que contar el dinero de la caja para cerrar ese día. Al notar el faltante de $3.000, Dayana se lo comentó al dueño, que en pocos minutos llegó al local y ahí comenzaron los problemas. "Me manifestó que yo había tomado ese dinero y se lo negué. Me dijo que era una chora y me empezó a revisar la mochila. Obviamente no encontró nada", explicó Dayana.

Según contó la joven, delante de todos los empleados, Germán Díaz la acusó de chorra y le exigió que le demostrara que no tenía el dinero oculto en sus vestimentas: "Te vas a ir con ese dinero. Demostrame que no lo tenés". "Entonces me levanté la remera, el corpiño y me bajé la calza para demostrarle que no me había robado nada", expresó entre sollozos Dayana. "Me largué a llorar porque me sentía muy mal de la vergüenza que estaba pasando. Me vestí y me dijo que me iba a escrachar por todos lados".

Efectivamente, al día siguiente Díaz la denunció por redes sociales acusándola de "chora" y publicó su foto de perfil. "Tenía otro trabajo en una florería que está frente al Cementerio de Capital y lo perdí por esto. Me han tomado como ladrona, me da vergüenza salir a la calle y que me señalen por algo que no hice", contó afligida Dayana.

La joven realizó la denuncia por maltrato y lesiones en la Comisaría 2da de Capital, aguardando a que Díaz cese el escrache contra ella. "Agradezco la ayuda y el apoyo de mucha gente que salió a defenderme", finalizó.