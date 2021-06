Piedras, corridas y tiros: duro enfrentamiento entre vecinos chimberos y la Policía

Durante la tarde del domingo un terrible enfrentamiento entre la Policía y vecinos de Chimbas se apoderaron de una jornada de mucha tensión. Es que tras un fuerte disturbio entre vecinos, un efectivo quedó herido y hubo testigos que grabaron parte de los hechos.

Según revelaron las fuentes policiales, todo inició en la Villa del Sur, ubicada en el departamento de Chimbas. Hasta allí llegó personal policial porque habían denunciado unos fuertes disturbios entre vecinos plena vía pública.

De este modo los efectivos llegaron hacia el lugar del enfrentamiento para intentar apaciguar lo sucedido, sin embargo fueron sorprendidos por parte de los vecinos que los recibieron con una gran cantidad de piedras. Debido a este recibimiento, personal policial comenzó a hacer disparos al aire con un posta de goma para poder irse del lugar.

De esta manera, desde Comisaría N°17 confirmaron parte de los hechos aunque resguardaron algunos otros datos. Por un lado no pudieron confirmar que originó el conflicto entre los vecinos, como así también aseguraron que un efectivo quedó herido.

No obstante no brindaron alguna precisión respecto al policía herido y por el momento no hubo aprehendidos por el enfrentamiento. Testigos del lugar grabaron las siguientes imágenes que fueron compartidas por Tiempo de San Juan.