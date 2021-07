Apareció sano y salvo el hombre de La Bebida que era buscado intensamente

Las horas de amargura de una familia sanjuanina terminaron. El viernes pasado había desaparecido un hombre con domicilio en La Bebida, Rivadavia, y desde entonces no había dado señales de vida, por lo que la Policía lo buscaba intensamente, después de que sus seres queridos denunciaran su desaparición.

Se trata de Favio Andrés Oviedo de 31 que salió de su casa con todo el sueldo en su bolsillo y estuvo desaparecido tres días. Su hermana, Marcela Oviedo, había dicho a Diario 13 que lo vieron por última vez el 16 de julio alrededor de las 21:30. En ese momento se estaba retirando de la vivienda que comparte con su madre, la cual está situada en el barrio Conjunto VI.

Al momento de salir Favio vestía un camperón de color negro, largo e inflado con capucha. Además, utilizaba un pantalón de jean celeste y un barbijo de color negro. Sin embargo, un dato no menor es que el sanjuanino circulaba sin su DNI y con dinero en sus bolsillos ya que había cobrado ese mismo día.

"Ya hemos hecho la denuncia en la comisaría 34. Hemos hablado con las últimas personas que lo vieron. Mi hermano salió con plata porque había cobrado y hasta el día de hoy no aparece. No tenemos noticias de él, no se ha comunicado, no ha intentado comunicarse él porque no tiene celular. Encima anda sin documento porque lo ha perdido", había expresado Marcela.

Afortunadamente, Favio apareció con vida, sano y salvo según confirmó su hermana a este medio. Por tanto, la Policía informó que su búsqueda oficialmente terminaba.