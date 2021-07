Desgarradora despedida de la hija del matrimonio fallecido: 'La vida se llevó a mis pilares'

Este lunes, en horas de la mañana, se produjo un siniestro vial en Río Negro que tuvo como víctimas fatales al dirigente político albardonero, Pablo Correa y a su esposa Sandra Fuentes. Tras conocerse su deceso, la hija del matrimonio hizo un desgarrador posteo de despedida en redes sociales. 'Estoy destruida, tengo el corazón partido en mil pedazos. La vida se llevó a mis pilares, se llevó a mis padres, MI MAMÁ, MI PAPÁ', escribió Florencia.

Y agregó: Me parece una mentira, no quiero aceptarlo, no puedo aceptarlo. Los amo eternamente, QEPD❤. Mis hermanos sufrieron fracturas, necesitan cirugía, pero dentro de todo están estables. Me parece mentira'. El sanjuanino, miembro de ADN (Acción por una Democracia Nueva), circulaba en un auto Chevrolet Corsa por Ruta Nacional 151, localidad de Catriel, junto a su mujer y dos de sus hijos, quienes fueron internados en delicado estado.

El accidente se produjo en el Kilómetro 98, alrededor de las 07:30, cuando chocaron de frente contra un Toyota Corolla. Tristemente tanto Correa como Funes murieron en el acto al igual que el acompañante del segundo vehículo involucrado. El otro sobreviviente, que es el conductor del Corolla, fue hospitalizado junto a los adolescentes. Todos deberán ser sometidos a una intervención quirúrgica, según informaron desde emergencias médicas.

Esta lamentable noticia sorprendió y generó un profundo dolor en Albardón ya que se trata de una familia muy conocida del municipio. Mientras que el político formaba parte del frente que lidera Martín Turcumán, la sanjuanina se desempeñaba en la Universidad Nacional de San Juan. El posteo de despedida de Florencia hacia sus padres se llenó de mensajes de consuelo de conocidos de la hija del matrimonio, a quien le dieron su pésame y fuerzas.