Vecinos ladrones: una pareja entró y les robó hasta el calefón

Desde la comisaría de Santa Lucia dieron a conocer que en la tarde de ayer detuvieron a una pareja por robar en la casa de una vecina. Esto fue concretamente en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía.

Lo que indicaron las fuentes policiales es que los ladrones identificados como Juan Carlos Rodríguez y Johana Elizabeth Bustos derribaron una ventana del fondo del domicilio de una mujer, mientras ella no estaba. De este modo comenzaron a llevarse cosas tales como una heladera, una garrafa, varias prendas de vestir, un calefón eléctrico, un televisor de 29 pulgadas, un tacho de 200 litros y dos bicicletas de niños.

Al llegar a su hogar, la damnificada vio el desorden y los faltantes, por lo que radicó la denuncia. Ante tal hecho, la mujer comenzó a preguntarle a los vecinos de la zona si habían visto algo, pero recibió respuestas negativas y poca colaboración de los mismos.

La investigación llevó a que se topará con Carlos Rodríguez, quien le manifestó que no llamara a la policía si no quería problemas, insinuando en todo momento como que tenía un arma debajo de su vestimenta. Sin embargo el miedo no se apoderó de ella y generó la denuncia que llevó a la aprehensión del malviviente. En el hogar de ese hombre fue donde encontraron los elementos robados.