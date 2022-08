$3,5 millones: le robaron los ahorros de una vida a una docente y un verdulero

Una pareja de trabajadores del departamento Pocito vivió una pesadilla en la vida real el 26 de julio. Lo que ocurrió fue que un grupo de delincuentes irrumpieron en su vivienda y les robaron la impactante suma de 3.500.000 pesos argentinos. Las víctimas son una docente y un verdulero que venían ahorrando desde hace años ese dinero.

Todo ocurrió por la mañana del martes en una vivienda situada sobre la calle 23 de Julio, dentro del barrio Santa Bárbara. En ese lugar reside una profesora de apellido Díaz y un trabajador del mercado concentrador, de apellido Sánchez, según lo que informó el medio Tiempo de San Juan.

Como cada día Sánchez salió de casa para ir a su puesto de trabajo y poco tiempo después, alrededor de las 08:00, Díaz hizo lo propio. Aprovechando ese contexto un grupo de malvivientes se acercó al domicilio a través de un descampado que da a la puerta trasera. Allí saltaron la medianera y destrozaron ese ingreso que estaba protegido con rejas.

Una vez dentro comenzaron a revolver todas los objetos que habían en las habitaciones. Si bien armaron un gran botín, lo más grave fue la cantidad de dinero en efectivo que tomaron. Se trataba de 500.000 pesos argentinos y 9.000 dólares estadounidenses, lo cuál haría un total aproximado de 3.500.000 de pesos argentinos.

Sumado a esto se llevaron alhajas de oro, una TV de 55", calzados e incluso se olvidaron en el lugar un bolso con más pertenencias que querían llevarse. Luego de que la casa estuviera sola por menos de 3 horas, Sánchez regresó a su hogar a las 10:30 y se encontró con este horrible escenario. Les habían arrebatado los ahorros de la vida de ambos.

Ante esta situación los afectados radicaron la denuncia en la seccional 7ma de Pocito, por lo que algunos efectivos de esta dependencia junto con uniformados de la Brigada Sur, dieron inicio a la investigación. Por el momento no hay precisiones acerca de los intrusos, ya que los vecinos de la zona aseguraron no haber visto nada.