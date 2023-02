Una mujer dejó en el hospital a su ex: conocé la historia que hay detrás

Durante el pasado viernes 20 de enero se produjo un nuevo episodio de violencia en San Juan. Se trata de una mujer que golpeó a su ex pareja, quien tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para que traten la herida que sufrió. Sin embargo las autoridades revelaron que este no fue el primer conflicto que protagonizaron estas personas.

Según lo que informaron desde la Policía de San Juan, todo comenzó cuando un hombre de 35 años llamó al 911 desde el Loteo Municipal, en Alto de Sierra. Esto se debía a que esta persona se había presentado en la casa de su ex pareja, aparentemente para visitar a los hijos que tienen en común.

Allí ambos empezaron a discutir, llegando al punto en que esta mujer de 32 años lo golpeó y le provocó un corte en la boca. No obstante, se sabe que este no fue el primer problema que tuvieron ya que el mismo sujeto que contactó a las autoridades, terminó reconociendo que tiene una orden de alejamiento respecto de su ex pareja.

Esto quiere decir que un juez le prohibió acercarse a la madre de sus hijos, debido a un conflicto anterior. A pesar de ello, el herido decidió desobedecer la orden judicial. Esta situación terminó con el sujeto recibiendo cuatro puntos de sutura en su labio superior, dentro del hospital Rawson, y la mujer siendo detenida por efectivos de la comisaría 31era.