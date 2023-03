"Me duele el alma": el desgarrador mensaje de la hermana del hombre electrocutado en Rawson

Este miércoles Claudio Ariel Sosa, de 42 años, perdió la vida trágicamente luego de que se electrocutara en su vivienda de Rawson. Su hermana, Yohana, lo despidió en las redes sociales con un doloroso mensaje.

La muerte de Claudio se produjo cuando la víctima manipulaba un cable, sin ningún tipo de calzado y sobre una superficie de tierra, en su vivienda de la Villa Estornell. La descarga eléctrica que sufrió fue tal que, pese a que fue trasladado en movilidad particular hasta el Hospital Rawson, llegó sin vida.

Luego de su trágica muerte, Yohana usó su cuenta de Facebook para dejar un conmovedor mensaje, donde aseguró que "se partió su corazón y le duele el alma".

"No sé cómo explicar lo que siento se me partió mi corazón me duele el alma saber que ya no vas a estar para mí mi negro eras todo para mí y mis hijos y no te merecías lo que te paso no era tu hora porque mi negro porque quisiera que me digan que es mentira porque no lo asimiló creía que ya no iba a yorar más desde que se fue mi madre y ahora esto por favor danos fuerzas a nosotros y a tu familia mi negro", dijo.