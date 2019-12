El jefe de Gabinete dijo que no congelarán tarifas ni tocarán Ganancias

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, aseguró este sábado que "no está previsto" que haya un "congelamiento" de las tarifas. Además descartó cambios en el Impuesto a las Ganancias y adelantó que buscarán aplicar un impuesto de alrededor del 20 por ciento a los consumos en dólares.

Sobre Ganancias indicó que no se tocará la alícuota: "No. No hay previsto cambios en Ganancias. Solo Bienes Personales, siempre con una lógica distributiva". Ante la pregunta de si habrá devolución de Ganancias el funcionario aseguró que "se está estudiando. Pero el tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados".

En una entrevista con diario La Nación, el jefe de los ministros de Gobierno anticipó que el proyecto llamado de "solidaridad y reactivación productiva" incluirá la implementación de un dólar turista que será un 20 % más caro para los consumos en moneda extranjera. Además habráuna modificación de las alícuotas de Bienes Personales (aunque no se tocarán los mínimos desde los cuales se paga).

El funcionario también adelanto que implementarán una moratoria fiscal para las Pymes, y se facultará al Poder Ejecutivo a dar aumentos de jubilaciones, planes sociales y salarios. Esperan poder anunciar los aumentos antes de fin de año.

El funcionario nacional aseguró que no habrá cambios en el impuesto a las Ganancias y negó de plano la posibilidad de "congelar" el cuadro tarifario. "El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios", opinó.

Además el albertista trató de bajar la intensidad de la polémica desatada con los productores agrícolas tras la suba de las retenciones para la exportación. “Lo que estamos buscando es actualizar valores que quedaron muy desactualizados. Las medidas las vamos a tomar en mesas de acuerdo, siempre vamos a tratar de consensuar. Nosotros no tocamos al campo, sino los derechos de exportación. Entendemos las dificultades que tuvo el campo por cuestiones climáticas, entendemos que hay muchos insumos que son en dólares, pero también tenemos que ser conscientes de que el gobierno de Macri tuvo una devaluación de más del 500 por ciento y eso genera rentabilidad extraordinaria".

