Eduardo Castro: "El gabinete de Alberto es un armado de Cristina"

Faltan solo horas para que asuma el nuevo presidente de la Nación y ya hay algunas contradicciones de lo que será su gestión, o por lo menos es lo que dejó ver entre líneas la lectura que hizo el diputado provincial Eduardo Castro, principal dirigente de la Unión Cívica Radical local. Es que, para Castro hubo cierta especulación en el armado del gabinete ministerial y tenía que ver con la posibilidad de que Fernández, fiel a su línea, priorizara su relación con los gobernadores, algo que para Castro no fue.

Según entiende el dirigente, todo tiene que ver con las políticas que quiera, en principio, materializar Alberto Fernández en su presidencia. "Me parece que la que ha armado el equipo de ministros fue Cristina y no Alberto. Aparentemente hay una suerte de disputa todo el mundo visualizaba, entendía y creía que el presidente se iba a respaldar en los gobernadores y no ha sido así, se ha armado con figuras que vienen del kirchnerismo", señaló a Canal 13.

Además, el dirigente destacó que la mayoría de los ministros que asumirán en el gabinete de Alberto tienen cierta pertenencia o están alineados a la línea kirchnerista. "Un caso es el de Claudia Ledesma, como de cualquier otro integrante, hay un sentido de pertenencia, ellos reconocen un liderazgo político en Cristina", aseveró.

Sin embargo, Castro no dudó del papel que jugará la UCR en este nuevo entramado político nacional. "Nosotros vamos a obedecer al mandato histórico, con disposición de coincidir con lo que se tenga que hacer y de plantar la oposición en el armado de políticas públicas cuando surjan situaciones que no sean a lo que el radicalismo aspira. El desafío ahora del radicalismo es liderar el espacio de la oposición", destacó.

Por último, Castro afirmó que por el espacio local aún se mantienen vínculos con Producción y Trabajo, Actuar, y Dignidad Ciudadana, a pesar de que este último se mantuvo alejado de Juntos Por El Cambio. "Con el PRO en San Juan tuvimos una relación cordial. No hay enojo de por medio pero tampoco hay una mesa de diálogo, de trabajo, no lo hubo ni siquiera en las elecciones", concluyó.