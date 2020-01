Alberto Fernández: "Estoy cansado de esta Argentina desigual"

"Estoy cansado de esta Argentina desigual", dijo el presidente Alberto Fernández este miércoles en la localidad chaqueña de La Leonesa, donde acompañó al gobernador Jorge Capitanich en la entrega de unas 30 viviendas. La provincia norteña fue elegida como la primera del interior del país para realizar una visita oficial. Desde allí el jefe de Estado reivindicó su política de solidaridad social.

"Yo se que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo. Pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que la pobreza disminuye, que los que no tienen casa la tienen, donde todos tenemos los mismos derechos", dijo Fernández.

"Yo no estoy haciendo nada que no prometí en campaña, que es ocuparme de los que peor están", insistió más adelante en su discurso, generando el aplauso de las familias que veían por primera vez a un presidente de la Nación pisar esa localidad. Fernández reiteró en varias ocasiones que todo el norte argentino merece una reparación histórica. Y recordó las medidas tomadas con Formosa en la administración de Néstor Kirchner.



"Nadie puede vivir en paz con su consciencia sabiendo que en la Argentina de hoy hay gente que no encuentra un plato de comida para su sustento diario, ni para él ni para sus hijos", sentenció el mandatario.