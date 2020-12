Atención estatales: el plus de fin de año alcanza a contratados y becarios

Días atrás el gobernador Sergio Uñac adelantó detalles sobre el bono de fin de año para trabajadores estatales. En rueda de prensa anunció que aún no estaba definido el monto, pero anticipó que el pago será en dos cuotas aunque no confirmó en que meses. En este sentido, en la mañana de este viernes el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent dijo que se va a pagar en diciembre y enero

Sin embargo aun no se confirmó el monto del plus que van a abonar, ya que están evaluando la suma extraordinaria no remunerativa y no bonificable a pagar de acuerdo a la recaudación con la que cuente el Gobierno provincial. Asimismo dijo que este plus no será solo para los empleados que estén en planta permanente, sino también a los contratados, pasantes y becarios.

Además Torrent dijo que tanto el Poder Legislativo, como el Judicial evaluarán sus números para dar un bono. "Son poderes separados de los que tienen que ver con el Ejecutivo, aunque por lo general siempre han acompañado cuando tomamos este tipo de medidas", aseguró.

Por otro lado el funcionario manifestó que los municipios definirán si pagan un bono a sus empleados que sea similar a lo de la provincia. "Al ser entes autónomos, ellos definirán si el monto puede ser menor o mayor a lo que ofrecerá la provincia. Hay que tener en cuenta que así como a nosotros se nos cayeron los montos de recaudación por coparticipación, a los municipios también les pasó. Aunque no descartamos alguna posible ayuda a futuro para este tipo de montos", concluyó el secretario de Hacienda.