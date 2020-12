Recuerdan a legisladores del Frente de Todos que el aborto 'fue un tema de campaña'

Se sabe que en la política argentina en general se ha generado un gran contradicción respecto al proyecto de ley del aborto. El frente Todos no ha sido la excepción a la regla y varios de sus representantes han sentado posiciones enfrentadas. Acerca de esto el diputado Horacio Quiroga, invitó a sus compañeros a que a la hora de votar no pierdan de vista que "el aborto fue un tema de campaña".

Los diputados nacionales votarán el proyecto de ley de aborto el próximo jueves. Esto ha generado que representantes de un mismo partido político manifiesten pensamientos contrarios respecto a este tema tan sensible. Por ejemplo el oficialista Horacio Quiroga, manifestó que esta absolutamente a favor siendo que el gobernador Sergio Uñac expresó anteriormente que esta en contra.

Acerca de esta contradicción interna Quiroga contó que no le sorprendió que el jefe de Estado Provincial tomara esta posición. "No es una novedad para nosotros que nuestro gobernador sostenga esa posición, igual que algunos de los diputados y senadores. Yo en lo personal interpelo a mis compañeros del frente de Todos para que no pierdan de vista que el tema de esta ley fue un tema de campaña", manifestó.

Siguiendo en la misma línea recordó que ellos nunca escondieron su pensamiento sobre esta cuestión y que le manifestaron a la ciudadanía que había que votar de forma positiva este proyecto. "Esto hace a que trabajemos en el marco normativo constitucional, hace a poder implementar el consentimiento informado, la objeción de conciencia y la efectiva ocupación de la ley de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Reproductiva", aseguró el diputado.

Finalmente Quiroga le recordó a los legisladores que fueron elegidos por el pueblo, representando al frente Todos que este proyecto fue impulsado directamente por el presidente Alberto Fernández. "Este no es un proyecto de ley que fue iniciativa de dos o tres diputados, es una iniciativa del presidente de la Nación, quien lo manda a la Cámara para que sus diputados del frente Todos, actúen en consecuencia", sentenció.