Alberto Fernández habló sobre el "estado de sitio" por coronavirus

Este domingo, el presidente Alberto Fernández fue consultado sobre un posible estado de sitio en el país, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. En el programa La Peña de Morfi por Telefé, el mandatario, respondió que no le gustaría llegar a eso. "El estado de sitio solo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde", dijo. Así, Fernández, descartó declarar el estado de sitio, a la vez que aseguró que todas las medidas están tomadas y fueron comunicadas.

Días atrás, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dijo que la declaración del "estado de sitio no está descartada". Sin embargo, el presidente argentino, aseguró que "hoy por hoy" no es una medida que esté en discusión en el Gobierno Nacional.

En este sentido, apuntó contra las personas que no respetan el aislamiento preventivo obligatorio que fue decretado en Argentina, producto del avance del COVID-19. En todo el país las fuerzas de seguridad informaron que hubo más de 10 mil infractores al decreto presidencial Es por ello que Fernández apuntó contra "los tontos que todavía no entienden el riesgo por el que estamos pasando".

"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado", señaló el presidente.

Sin embargo, destacó la actitud de la mayoría de los argentinos que pasan cómo pueden los días de aislamiento en su casa. Y agradeció al personal de salud y seguridad de todo el país por ser la primera línea de enfrentamiento contra el virus.

Fernández, también dijo que en los próximo días anunciará medidas para el sector de los trabajadores informales en el país. "Hemos pensado en ellos, no los hemos olvidado", aseguró. En este sentido, contó que mantendrá reuniones con diferentes sectores económicos para definir las acciones a seguir.