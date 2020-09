'Verguenza ajena', el sentimiento sanjuanino por el 'diputado erótico'

'Siento vergüenza ajena para con la sociedad, nos eligen y esperan otra cosa no esto, siento una gran vergüenza y pido perdón por este hombre y lo repudió'. Esto expresó el diputado nacional sanjuanino, Francisco Guevara, al referirse en Banda Ancha al episodio que protagonizó el ahora ex legislador salteño Juan Emilio Ameri, quien besó un seno de su novia en plena sesión.

Guevara contó que estaba siguiendo la sesión junto a su par Walberto Allende y cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, frenó la sesión no entendían qué estaba sucediendo. 'No nos habíamos enterado porque en Zoom ponemos en pantalla completa a quien está hablando, y quedan algunas ventanitas abiertas abajo pero no la de este legislador', explicó.

En este sentido, el sanjuanino se dio cuenta de lo ocurrido cuando la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, lo explicó. 'Nos empezaron a llegar WhatsApp que se habían viralizado rápidamente de lo que había ocurrido, algo totalmente repudiable. Las necesidades de la sociedad demandan otras actitudes', detalló.

En cuanto al debate del bloque para pedirle la renuncia a Ameri, participaron los que estaban de manera presencial en el Congreso y le consultaron su opinión a quienes estaban vía remota. 'Yo pedí que renuncie y tipo tres de la mañana se aprobó de forma unánime. Este hecho particular daña a la política y pone en duda a las sesiones virtuales', concluyó.