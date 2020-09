Luis Rueda: 'Salir del frente no es una decisión de Caselles'

'No es una decisión de ella sino que toma la convención llegada las elecciones', señaló categórico Luis Rueda, referente bloquista, sobre la intención de Graciela Caselles de salir del Frente de Todos. La actual conductora había planteado la salida del partido para encarar las próximas elecciones independientemente. Sin embargo, Rueda habló en Paren Las Rotativas y aclaró los tantos.

'Uno no puede tomar la decisión de acompañar o no un sector político, el frente se aprueba por la convención. Sabemos que ha habido dirigentes que se han alejado, como Conti, pero son decisiones personales que se alejaban de la conducción y acompañar a otros frentes. Los frentes se aprueban por la mayoría en los partidos y Graciela lo sabe', indicó.

Rueda señaló que bajo la conducción de Caselles se han generado algunos desencuentros entre dirigentes. Uno de ellos fue sobre la no convocatoria a reuniones en el partido. 'La última discusión fue porque no convocaron dirigentes para el Acuerdo San Juan, en las elecciones 2019 tuvo algunas diferencias con algunos candidatos, como es Jorge Espejo, hubieron roces con algunos dirigentes', comentó.

Sin embargo, el actual Secretario de Unidad de Gobernación argumentó que su papel estuvo en 'unificar' ante esas diferencias. 'Aunque tuvieran diferencias con ella he tratado de sumarlos, también a otros dirigentes que se habían sumado como Alejandro Bravo, Enrique Conti, Eduardo Posleman', enfatizó.

Noticias Relacionadas Cerraron otro importante edificio por un caso de Covid-19

Por otro lado, apuntó a que la independencia del partido no es solo separarse sino que 'hay que tener candidatos'. Hizo referencia a las elecciones del 2019 y señaló que fue difícil encontrar candidatos en todos los departamentos que estén posicionados. El ejemplo fue Zonda.

En tanto, también destacó que cuesta realizar le recambio generacional en el Partido Bloquista. 'Siempre hemos defendido un proyecto político, ella me propuso que yo la reemplazara en la condución y después yo no he podido ver cuál es la diferencia para que ella cambie de opinión, algo que charlaré con Graciela', dijo.