Gestionan la llegada de vacunas para docentes antes de la vuelta a clases

Este jueves, el gobernador Sergio Uñac visitó el estadio Aldo Cantoni donde se lleva a cabo el operativo de vacunación contra el Covid 19. En rueda de prensa, ratificó la intención de comenzar las clases el 1 de marzo de modo presencial y de llegar a vacunar a los docentes. Además, anunció la llegada del ministro de Educación, Nicolás Trotta, el próximo lunes 18 de enero, oportunidad en la que dejarán inaugurada una escuela.

“Habíamos acordado que el 1 de marzo iba a iniciar el ciclo lectivo de manera presencial. Lo vamos a ir viendo pero el objetivo esta propuesto, los protocolos están trabajados desde el año pasado. Fuimos la primer provincia que inició las clases presenciales en todo el país y vamos a intentar seguir manteniendo la curva de contagio para que el 1 de marzo se pueda iniciar las clases”, sostuvo el mandatario provincial.

En cuanto a la vacunación de los docentes, el Gobernador manifestó: “Yo pretendo que podamos seguir avanzando con los sectores esenciales, en el área salud, seguridad y educación para poder iniciar el ciclo lectivo”.

Salud Pública prevé vacunar a 19.000 docentes de los tres niveles y a 8.000 universitarios. “Estamos haciendo gestiones con muchos laboratorios el problema es que no ingresan vacunas. No solamente al país, en países súper desarrollados llevan menos colocación de vacunas que la Argentina. Es un problema general, no hay producción suficiente o la logística. Nosotros aspiramos que podamos tener dentro de los sectores esenciales a las personas de riesgo con las vacunas. Hay tres servicios más que importantes que son la salud, seguridad y educación”, indicó Uñac.

Cabe recordar que San Juan recibió 4500 dosis de la Sputnik V en dos tandas. Las primeras 2300 ya fueron colocadas a personal de salud. Sin embargo, el Gobierno Provincial acelera la compra de vacunas para llegar a vacunar a toda la población objetiva determinada por Salud Pública, dentro de ellos, los docentes.

El secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, ratificó a Diario 13 que la compra de vacunas apenas sea posible "es una decisión política del gobernador". Llegaron hasta ahora 4.500 dosis de Sputnik V, pero Salud Pública determinó una población objetivo superior a las 255.000 personas. Queda muy lejos todavía una cifra de la otra.

La vacunación prevista por Salud Pública es la siguiente: