Toque de queda: dependerá de cada gobernador la aplicación del decreto presidencial

Cada gobernador resolverá el alcance del decreto del presidente Alberto Fernández, que se dará a conocer este viernes, acerca del toque de queda sanitario para restringir la circulación nocturna entre las 0 y las 6 de la mañana. Incluso los mandatarios provinciales podrán administrar las restricciones por ciudades, dependiendo de la realidad sanitaria que atraviese cada jurisdicción.

La primera observación es que se corrió el límite. El presidente había barajado la posibilidad de que el horario de corte empezara a las 23. Sin embargo, el decreto fijará la restricción desde la medianoche. Aún así, podría no impactar en San Juan.

Según publicó el diario Página 12 este viernes, las medidas serán aplicables por los próximos 14 días. Cada jurisdicción podrá adherir con mayor o menor rigidez. Incluso podrían no llegar las restricciones, dependiendo de dos variables: lo sanitario y lo económico.

El objetivo del decreto que firmará Fernández este viernes finalmente es aplanar la curva de contagios que superaba los 13.000 contagios diarios en pleno enero, anticipando el rebrote que en Europa llegó recién en el invierno. El toque de queda sanitario consiste en restringir la circulación nocturna para desalentar las reuniones sociales o fiestas clandestinas de jóvenes, que son el segmento que más se contagia. Llevan luego el germen a sus familias y terminan enfermando a sus adultos mayores u otras personas con comorbilidad.

El toque de queda no será la única medida sugerida por Presidencia de la Nación a las provincias, sino que también se exigirá a los pasajeros de vuelos de cabotaje presentar un test PCR al momento de arribar a su destino. Se buscará con esta medida cortar la diseminación de la infección entre distritos.

Las fronteras no se cerrarán. Los argentinos que se encuentren en el exterior podrán regresar sin restricciones. Los vuelos internacionales se reducirán en un 30 por ciento. El transporte público volverá a ser de uso prioritario para personal esencial, que deberá acreditar su carácter a través de un certificado a través de la app Cuid.ar. Sin embargo, esta medida podría no ser aplicable en San Juan.

Dependerá absolutamente del decreto que firme con posterioridad el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni. Días atrás la autoridad provincial dijo a Diario 13 que no habrá decisiones precipitadas. Que se iba a esperar el DNU presidencial para después resolver en consecuencia y adaptando las nuevas regulaciones a la realidad epidemiológica y económica de la provincia.

Ese es otro de los aspectos claves de esta nueva etapa: la consigna es no afectar la recuperación paulatina de los sectores que empezaban a trabajar luego de meses de parálisis. Particularmente los que están vinculados al turismo y la gastronomía. Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Córdoba y Mendoza sus gobiernos anticiparon que no forzarán el cierre a las 23 ni a las 0 horas. Para el gobierno nacional estas decisiones no se oponen al DNU que preparan Fernández y su equipo de colaboradores, sino que es totalmente compatible.