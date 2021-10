Nancy Picón cruzó fuerte a Paredes: 'Autocrítica, en vez de salir a pegar por pegar´

La diputada provincial por el bloque de Producción y Trabajo, Nancy Picón, rebatió en Banda Ancha los dichos de la diputada justicialista, Fernanda Paredes, quien apuntó contra la oposición el jueves pasado. Paredes dijo “que la mayor parte del tiempo están callados”, y agregó que los proyectos presentados por las otras fuerzas políticas “no tienen respaldo jurídico”.

En relación a esto es que Picón la invitó a realizar una autocrítica, “me sorprendió la nota y escapa mucho de la realidad”, dijo la referente de Producción y Trabajo y agregó, “a veces es necesaria la autocrítica, en vez de salir a pegar por pegar".

En este aspecto señaló, “como oposición presentamos más de 500 proyectos y escuchar de la diputada no tienen contenido jurídico es un poco difícil”. Aprovechó la oportunidad para señalar que los proyectos que presentan “duermen en las comisiones” porque el oficialismo no los que retratar. “Deberían tratarse, cosa que no pasa, luego bajan a recinto para que sean discutidos, cosa que tampoco sucede. Quienes manejan la mayoría de las comisiones son los diputados oficialistas”, dijo Picón a la vez que declato que desde el espacio son solo ocho integrantes los que integran el recinto.

“Vuelvo a decir, siempre es necesaria la autocrítica, la humildad, el ver que estanos haciendo mal en vez de salir a pegar y generar esta situación que para mí no tiene sentido, que no tiene trascendencia”, enfatizó y aconsejó a el oficialismo, “escuchemos a ver que dice la sociedad. Es la primera vez que la segunda fuerza se acerca a la primera, en vez de ver que estamos haciendo mal salimos a pegar sin sentido”, finalizó la diputada.