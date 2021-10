Arancibia denunció a Enrique Conti por ejercer actividad partidaria

El candidato a diputado por Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, denunció este lunes a Enrique Conti, miembro del Tribunal de Cuentas de la provincia. La decisión fue por considerar que viola la función que ejerce al tener vida partidaria cuando su rol no se lo permite.

La presentación fue durante este lunes en la mañana por Mesa de Entrada de la Legislatura para que sea tratado antes del 14 de noviembre, día de las elecciones. "Cuando arrancó el proceso electoral advertimos que un par de funcionarios, por constitución, tenían incompatibilidad para ejercer derechos políticos y ser parte de campañas electorales", comenzó expresando Arancibia.

Luego señaló que se "ha podido constatar a partir de publicaciones de las redes sociales que el miembro del Tribunal de Cuentas, Enrique Conti, que en su momento fuera designado como miembro no permanente de Producción y Trabajo, está haciendo campaña política electoral".

Las fotos que presentaron fueron las difundidas hace unos días por Susana Laciar de una visita que hizo el senador Alfredo de Angeli a San Juan y en las que se ve que estuvo presente Enrique Conti junto con algunos productores agrícolas.

Respecto a esto, Arancibia señaló: "habíamos hecho el planteo cuando arrancó la campaña de que no se puede violar la constitución, no solo los frentes políticos sino las instituciones que deben ejercer el contralor. Estamos pidiendo a la Legislatura provincial que tome cartas en el asunto, que evalúe y analice esta falta de ética pública. Un miembro del Tribunal de Cuentas, no importa que sea o no permanente, tiene las mismas incompatibilidades que establece la constitución provincial que un juez de la provincia".

Para Arancibia, Conti "no puede tener actividad política partidaria, no puede estar en campaña" porque "esto pone en riesgo la imparcialidad que debe tener un miembro del Tribunal que es el de controlar los gastos de la provincia y los municipios". Por eso espera "una pronta respuesta".

"Para hacer campaña política debería renunciar", destacó subrayando que "la forma de designación no significa que no le comprenda la incompatibilidad que establece la constitución provincial".

"Él ha sido designado pero una vez que asuma no debe seguir con la vida política y partidaria. Su derecho ciudadano se suspende porque hay un valor superior que es la independencia e imparcialidad para controlar el gasto público", cerró.