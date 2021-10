El deseo de Adámoli: 'Ojalá haya un intendente bloquista en Capital en 2023'

Durante las últimas PASO en el departamento Capital no se registró una buena elección para el oficialismo. Este fue uno de los municipios en donde se impuso la oposición en dichas elecciones primarias. De cara al futuro, Laura Adámoli expresó que desea que para el 2023 se un representante bloquista el que ocupe la intendencia de dicho territorio.

La vicepresidenta del Partido Bloquista se refirió a este sueño que tiene para Capital durante su participación en Banda Ancha. La entrevistada manifestó que en jurisdicciones como esta se debe trabajar de una manera distinta. Ella destacó que los vecinos reclaman otro tipo de cuestiones al ser de otra clase social.

"Capital, Rivadavia y Santa Lucía quizás son de un nivel socioeconómico más alto, quizás el voto lo piensan de otra manera. Quizás te castigan porque tenés cerrada una calle un año para hacer una obra. Se miden otras cosas y arrastró más la ola nacional. Ojalá que podamos tener un intendencia bloquista en Capital en el 2023 y hay muchos candidatos que ya están perfilando", expresó.

Sumado a esto, Adámoli contó que le encantaría no sólo que la intendencia fuera bloquista sino que ese sillón lo ocupara una mujer. Esto es algo que nunca ha sucedido hasta el momento y que en su opinión tendría un efecto muy positivo en la conducción de la Ciudad de San Juan. Al ser consultada sobre la chance de que Graciela Caselles ocupe dicho puesto, dejó en claro que buscaría a alguien más joven.

"Cuando digo candidatos, incluyo a las candidatas. Me encantaría ver una mujer en Capital, no se si yo. Yo acompaño. Graciela trabaja, es trabajadora. Si le da el perfil porque no. Yo empujaría a alguien más joven pero me van a matar todos los hombres que quieren ser candidatos. Creo que las mujeres al dirigir una casa, al ser las administradoras del hogar y todo, si vos te pones a pensar nunca hubo una intendenta mujer en Capital. Hay que seguir trabajando para que el sexo no sea un condicionante", sentenció.