Dura réplica de Gattoni a Ibarra: "No forma parte del Gobierno, su opinión es imprudente"

“Mauricio Ibarra es un dirigente del Frente Todos. No es un vocero del Gobierno provincial. No forma parte del equipo de Gobierno. Su opinión es la de un dirigente del Frente Todos. Me pareció una opinión imprudente. Pero, no es la primera vez que tiene una expresión que no es la más prudente”. De esta manera, Roberto Gattoni cruzó las declaraciones del dirigente rawsino que levantaron polémica en el oficialismo tras las elecciones legislativas.

Ibarra, manifestó en Paren las Rotativas que de cara al 2023, "hay jugadores que están cansados y que sería bueno que le hagan un gesto al gobernador Uñac, para dar paso a quienes vienen descansados a renovar y construir el nuevo proceso en estos dos años".

Y agregó: “Me parece que tenemos demasiados arqueros atajando penales, lo que necesitamos es un equipo que tenga actitud para pasar a la ofensiva. Necesitamos un gobierno que tenga jugadores que vallan a correr la última pelota, aunque estemos fuera de tiempo”.

Ante ello, Gattoni señaló que las decisiones sobre cambios en el Gabinete son una opinión y decisión exclusiva del gobernador. “El único autorizado sobre un eventual cambio es el Gobernador. Cualquier otro que lo haga está cometiendo una imprudencia”, indicó el vice de Uñac.

Para Gattoni, el balance de las elecciones fue bueno. “Nosotros logramos el objetivo de tener un resultado que nos ratificara nuestro liderazgo en la provincia y que potenciara a San Juan en la escena nacional. La Provincia tiene un doble merito porque tiene una composición socioeconómica donde tenemos muy buenos indicadores”, comentó.

De este modo, destacó el triunfo del Frente Todos. “Hay provincias donde se han dado condiciones económicas favorables como San Luis, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y ha triunfado el frente Juntos por el Cambio. San Juan es sede las pocas provincias con fortalezas económicas que ha tenido una buena elección”, resaltó el funcionario.

Sobre la mínima diferencia que obtuvo el Frente Todos sobre Juntos por el Cambio (1.2%) manifestó: “Uno tiene que escuchar todos los mensajes cuando la ciudadanía habla a través de las urnas. Nosotros hemos leído el resultado y sabemos que la votación en las distintas provincias ha sido multicausal. No hubo una razón que ha llevado a votar de una manera o de otra. Pero San Juan con una formación socioeconómica de provincia que muestra muy buenos indicadores ha tenido un triunfo del Frente de Todos y eso no es una cuestión menor”, sostuvo.

Por último, aseguró que el resultado obtenido “potencia a San Juan hacia el futuro”.