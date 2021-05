Baistrocchi: "Todos los intendentes vamos de la mano del Gobernador"

El intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, aseguró en La Justa que todos los intendentes, tanto del oficialismo como de la oposición, reciben fondos entregados por el Gobernador. Explicó cómo reciben fondos los municipios y cuánto maneja el que dirige.

"Todo es plata que nos ingresa desde distintos fondos nacionales y provinciales que si sos serio y gestionas bien lo podés ir ejecutando", señaló Baistrocchi y explicó: "Todos los intendentes, del oficialismo y la oposición, vamos de la mano del Gobernador. Llegaron fondos para la provincia que los ha repartido entre los intendentes para que presentemos proyectos por X monto. Todos tenemos un cupo para hacer proyecto".

En esta línea, indicó que actualmente Capital cuenta con una 200 millones de pesos más 8 proyectos de Nación por 450 millones de pesos, 8 proyectos de FODER del 2020 por 80 millones de pesos y 3 proyectos más por el FODER de 2021 por 64 millones de pesos.

"Mensualmente el 80% lo gastamos en personal, el resto tenemos que administrarlo bien para poder destinarlo a obra pública y equipamientos y no en gastos superfluos", indicó. En este contexto, añadió: "Cuando iniciamos tomamos la decisión de recortar gastos superfluos, recortar 20% de planta política y transformar la inversión de obra pública del 2,73% al 10,5% hoy lo estamos viendo".

No obstante, el intendente de Capital aclaró: "Para generar necesitas recursos económicos, que no hemos tenido el año pasado, ahora tenemos poco pero no lo puedo destinar a grandes proyectos porque lo que tengo que solucionar es el pavimento, las veredas, las luces".

Por otro lado, se refirió a la Red Tulum. "Tenemos que generar una ciudad sustentable en materia de transporte, para que sea potente, como creo que va a ser la Red Tulum, y eso es cambiarle la cabeza a los sanjuaninos. A medida que vayamos avanzando y que le mostremos resultados en tiempo y forma a la gente vamos a ir evolucionando", manifestó Baistrocchi.