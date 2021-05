Ibarra: "En el peronismo hay tensiones pero no hay riesgo de ruptura"

En una entrevista con Banda Ancha este jueves, el dirigente del Partido Justicialista, Mauricio Ibarra, se refirió sobre la unidad en el peronismo y las próximas elecciones en la provincia. "Puede haber tensiones adentro, pueden existir distintas miradas pero no creo que se llegue a un quiebre", destacó Ibarra.

Según Ibarra, a pesar de las dificultades por las que está pasando el partido "el peronismo está tremendamente unido". Además el político remarcó que "no soy de los aplaudidores compulsivos: no lo fui antes ni tampoco lo voy a hacer ahora. También marco mi diferencia en muchas cosas en la forma del peronismo". "Soy de los que cree que no hace falta generar tensiones ni enfrentamientos que rocen el límite para transformar el país", puntualizó.

Respecto a las elecciones, Ibarra manifestó no estar a favor de "tantas listas" y en cambio propuso que "tanto el oficialismo como la oposición podríamos ir encontrando caminos de tranquilidad política". "La política debe ser un proceso de construcción y en San Juan debemos llegar a listas consensuadas", explicó. Además remarcó que por la situación de pandemia "estamos atravesando un momento difícil y desagradable. La gente está muy mal" y según él, es por este motivo que "no da para que estemos peleando entre dos o tres candidatos del mismo partido".