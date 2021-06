Nasisi: 'Sería una locura abandonar el barco en esta crisis'

La Universidad Nacional de San Juan se encuentra atravesando un complicado momento tras la suspensión de las elecciones. Directamente el actual rector, Oscar Nasisi, calificó de "crisis institucional" esta situación. A pesar de este complejo escenario la autoridad aseguró que no esta considerando la posibilidad de renunciar a su cargo.

Luego de que se conociera la postergación del acto eleccionario, un grupo de estudiantes se manifestó en el Rectorado. Esos estudiantes pedían por la renuncia de Nasisi. Por otro lado algunos manifestaron que el rector debía abandonar su cargo ya que había sido condenado por la Justicia por la muerte de Fernando Reinoso. Sobreponiéndose a este contexto hostil la máxima autoridad de la UNSJ aseguró que no abandonará el barco.

"Para desmitificar las cosas he estado en más de un programa diciendo que no iba a cambiar nada si salía a favor o en mi contra el fallo de la Justicia por la muerte de Fernando Reinoso. Fui condenado, es una realidad que no cambia nada. Esto de sacar que 'Nasisi debe renunciar porque fue condenado' no tiene nada que ver. Sería una locura renunciar porque no se puede abandonar el barco en esta crisis. Creo que hay que seguir adelante y peleando por los derechos de los docentes", expresó.

Seguidamente se refirió a la manifestación de ese grupo de universitarios y aseguró que es una acción política deliberada. Acerca de ello descartó que haya sido promovida por el sector que apoya al candidato Jorge Cocinero. En este sentido manifestó que cree saber quien fue la persona que lo orquestó pero tiene las pruebas suficientes.

"Su idea es que yo renuncie para poner a alguna persona de su gusto político a conducir la universidad a como de lugar. Yo no comparto y repudio los hechos. Me parece que no le hace bien a la universidad, esta forma de hacer política es contraproducente. Cada uno se deberá hacer cargos de sus actos. En el caso de una renuncia la Asamblea Universitaria deberá nombrar a alguien que siga con el proceso", sentenció.