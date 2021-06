Cocinero sobre el ballotage: "Lo que tenga que pasar lo decidirá la comunidad universitaria"

Tras conocer que quedó segundo en las elecciones generales de la Universidad Nacional de San Juan y que irá al ballotage, Jorge Cocinero compartió sus emociones y reflexiones con Diario 13. El candidato a rector de la UNSJ se enfrentará a Tadeo Berenguer en el ballotage de la próxima semana.

"La verdad que estamos muy felices de la elección, pusimos toda la energía", declaró Cocinero. Pero, sin perder tiempo, agregó: "Ahora nos tenemos que poner a trabajar para la segunda vuelta".

El candidato a rector de la UNSJ por Universidad Activa confesó a este medio que no esperaba este resultado porque, según él "nadie los podía esperar porque sabíamos que podían ser muy cambiantes". En este punto se refirió a la incertidumbre que generó la pandemia respecto a la cantidad de votantes y festejó que "hubo una gran participación en egresados y estudiantes".

Consultado acerca de por qué cree que fue el segundo candidato con más votos y no el primero, respondió: "Creo que en esto nadie tenía la varita mágica para ver quien era primero o segundo, hay que manejar las cosas tal cual son. Esta es la mejor encuesta que se hizo, que fue cuando a gente metió su voto". Tadeo Berenguer, candidato a rector de VAMOS UNSJ y quien obtuvo el mayor porcentaje en los comicios, será su rival en la segunda vuelta. Cocinero destacó que tiene una "excelente" relación con él. "Nos conocemos y sabemos cuáles son los intereses que tenemos. Lo que tiene que pasar es lo que tiene que decidir la comunidad universitaria", consideró.

Aunque quedó en segundo lugar, el actual secretario de Obra Pública de la alta casa de estudios se mostró convencido de que su espacio hizo una buena campaña: "De eso no me quedan dudas porque estamos en segunda vuelta". Si hará cambios o no de cara al ballotage, explicó que todavía debe hablarlo con el equipo de Universidad Activa.