Susana Laciar: 'Hay que ponerle un freno a la mayoría automática'

Las listas de cara a las próximas elecciones quedaron definidas el pasado sábado 24 de julio en la provincia de San Juan. La precandidata que representará a Juntos por el Cambio será Susana Laciar, quien habló en Canal 13. La entrevistada aseguró que los sanjuaninos deben votarlos para evitar que en el Congreso haya una mayoría automática.

Laciar le hizo un importante pedido a toda la comunidad local referido a que acudan a emitir su voto en estas elecciones. La precandidata expresó que actualmente faltan muy pocos diputados del oficialismo en el Congreso para que se de una mayoría absoluta. Desde su sector tienen el objetivo de impedir esto.

"Hoy me toca encabezar una lista en un momento crítico donde se ha elegido una mujer como cabeza de lista. Más allá del cumplimiento de la ley de cupo femenino que establece un 50 y 50. La decisión es que pueda encabezar y ser la voz de mujeres y hombres que quieren llevar un equilibrio al Congreso para evitar una mayoría automática", expresó.

Posteriormente la precandidata explicó que si este fenómeno llega a darse seguramente la Cámara de Diputados sea igual que el Senado. Ella aseguró que allí los opositores no pueden proponer ninguna modificación a algún proyecto, ya que el oficialismo cuenta con la gran mayoría de representantes.

"Esta elección es importante porque estamos a pocos diputados de esa mayoría. Significa lo que pasa ahora en el Senado. La agenda, los intereses y los proyectos que se tratan son los que el oficialismo quiere. No se puede cambiar ni una coma que te dicen que "ese cambio se lo derivamos a la reglamentación". Se convierte en que un Poder Legislativo que deriva sus facultades a un Poder Ejecutivo. No corresponde en democracia y no corresponde respecto a los valores de la constitución", sentenció.