Caselles dura con Baistrocchi: 'Nunca tuve diálogo con él y mi marido fue perseguido'

Este lunes la diputada nacional Graciela Caselles pasó por Banda Ancha y disparó munición gruesa contra la gestión de Emilio Baistrocchi: 'Nunca tuve diálogo con él y mi marido fue perseguido', apuntó en vivo en Canal 13. Además consideró que muchos empleados municipales temen haber perdido su estabilidad laboral a raíz de la reforma del estatuto.

'Con Baistrocchi no tenemos diálogo, de encontrarnos nos vamos a respetar, el saludo formar, pero desde que el asumió no hemos tenido nada de diálogo, mi marido que trabaja en la Municipalidad ha sido perseguido, mucha gente que está vinculada al apellido Caselles fue perseguida, estas cosas no corresponden', relató.

Seguidamente, la diputada manifestó que no le gustó la forma en que fue tratado y desprestigiada la figura de su hermano, 'si hay algo que ha trascendido en el municipio de la Capital es la figura de Javier, me parece que no hubo respeto en el planteo, yo he leído declaraciones denigrando, la forma no fue la correcta, no me gustó y lo que yo escucho es mucho reclamo que siente que ha perdido la estabilidad laboral', comentó.

Noticias Relacionadas Antes de fin de año el Certificado Único de Discapacidad Permanente podría ser una realidad

Según Caselles estos comentarios vienen de los empleados municipales, relata que Baistrocchi tiene miedo que fácilmente se lo pueda despedir. 'esto es lo que se dice entre pasillos, nosotros lo vamos a analizar bien y en su momento haremos una propuesta correspondiente, además cuando salís a caminar tenés que tener cuidado con las veredas, porque te podes caer en cada uno de los pasos que das', cerró.