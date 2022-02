Uñac sobre el acuerdo con el FMI: 'Obviamente que vamos a apoyarlo'

Desde hace algunos días se viene hablando en la República Argentina de un nuevo acuerdo con el FMI. El mismo todavía debe ser aprobado por los diputados nacionales que integran la Cámara. Acerca de esto el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, manifestó que apoyarán este nuevo trato.

Desde las instalaciones del Centro Español de Enfermedades Crónicas, ex hospital español, el jefe de Estado Provincial se refirió al nuevo acuerdo con el FMI. Acerca de esto reveló que el propio Alberto Fernández le explicó en qué consistía el mismo y todo lo que podía implicar.

"Esta deuda no fue tomada por este Gobierno Nacional, pero para el FMI esto es lo mismo porque en definitiva es el Estado Argentino el que tomó deuda. No se la oposición, pero en lo que depende de nosotros, obviamente que si vamos a apoyar este acuerdo. El presidente nos explicó a muchos gobernadores, creo que a los opositores también, pero me consta que a los gobernadores oficialistas si no explicó el alcance del acuerdo y nosotros nos comprometimos a brindar el apoyo", declaró.

Luego de catalogar este acuerdo como posible y razonable, Uñac se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner en medio de la discusión por esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. La autoridad mencionó que es mejor centrarse en seguir trabajando.

"Hay distintas visiones. Creo que no hay que seguir trabajando más sobre los hechos que en este caso han sorprendido, como la renuncia del ex presidente del bloque oficialista. El presidente ha buscado una alternativa, que es de Santa Fe. Nosotros estamos convencidos de que hay que seguir trabajando por el bien de todos y con eso me parece que queda zanjado", sentenció.