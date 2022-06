Gattoni: 'El reclamo de autoconvocados es legítimo pero deben respetar las instituciones'

Desde hace algunos días que San Juan se volvió escenario de diversos reclamos encabezados por trabajadores autoconvocados tanto de la administración pública como de la educación. Acerca de estas ruidosas protestas el vicegobernador de la provincia expreso que si bien son completamente legítimos, deberían realizarse respetando las instituciones.

Roberto Gattoni, vicegobernador de San Juan, expresó al móvil de Canal 13 que las manifestaciones realizadas por autoconvocadas son entendibles y tienen un fondo legítimo. Sin embargo pidió que estas peticiones se institucionalicen para seguir respetando la democracia que caracteriza a la República Argentina.

'La democracia es un sistema que hemos adoptado y no hay nada mejor. Esto implica que haya elecciones, que gobernemos a través de los representantes que legítimamente se eligen por voto popular. Sucede en presidencia, gobernaciones, municipios y sindicatos. Hay que ser respetuosos de las instituciones. Si no se sienten representados tendrán la oportunidad en las próximas elecciones de renovar las autoridades. El reclamo es auténtico y todos tienen derecho a peticionar. Se debe buscar un acuerdo que no afecte la paz de los sanjuaninos. No me gustaría ver por un acuerdo salarial, un San Juan incendiado', expresó.

Acerca de estos conflictos con los distintos sectores que se movilizaron, Gattoni señaló que todos radican en el mismo problema que aqueja a todo el país: la inflación. La autoridad señaló que este indeseable fenómeno rápidamente, en cuestión de meses, vuelve inviables los acuerdos a los que se llegaron entre las distintas partes.

'Siempre es el mismo problema, la inflación. La alta inflación que estamos teniendo distorsiona no sólo la escalada de precios, la relación del precio con el salario sino hasta los propios acuerdos salariales. Un acuerdo que era posible y entendible en el mes de marzo ha quedado completamente descontextualizado con la inflación de estos tres meses', sentenció.