Este lunes 13 de junio del 2022, San Juan celebra 460 años desde su fundación. El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo, Roberto Gattoni, presidió el acto oficial por el nuevo aniversario.

En la oportunidad, dijo que ‘San Juan es una provincia de paz y de trabajo’. Además, el funcionario reflexionó sobre la historia y la actualidad. ‘Los sanjuaninos hemos vivido cosas muy buenas y muy malas. Eso nos ha templado un espíritu especial de no entregarnos nunca, de lucha. Y orgullosos de que hoy podemos mostrar y vivir en una provincia que nos llena de orgullo a todos los sanjuaninos y que la exponemos a todo el país’, dijo.

Sin embargo, Gattoni sostuvo que, pese al difícil contexto a nivel nacional, San Juan ‘tiene el privilegio de mantener buenos números en general. Somos de las provincias que mayor estabilidad fiscal tiene, no tiene deuda, que mantenemos obra pública, hemos otorgado un aumento salarial al sector público que significan unos cuantos puntos por encima de la inflación. Y esto no solo lleva tranquilidad al empleado estatal, sino también un impacto en el consumo y en el comercio sanjuaninos. También siguen llegando inversiones’, sostuvo.

El Vicegobernador destacó que somos una provincia de paz y de trabajo. ‘Cuando recorre el país se da cuenta del tesoro inmenso que tenemos los sanjuaninos. Creo que hay muchas cosas por hacer. Hay mucha gente que la está pasando mal. No significa que estar mejor que los otros sea que todos estemos bien. Tenemos dificultades como en el resto del país. Una inflación tan alta afecta a los sectores más vulnerables y esto no lo podemos soslayar con números que en lo estadístico suena muy bien, pero cuando hablamos de 4 o 5 puntos de inflación o de sueldos que están por debajo de la línea de pobreza estamos hablando de gente que está ganando poco’, analizó.

En este sentido, señaló que luego de la tensión social que generaron las movilizaciones de docentes autoconvocados en reclamo salarial, se pudo resolver el conflicto. ‘Hay que estar muy atentos a las demandas de nuestra sociedad para responder lo más oportunamente posible. Nosotros no nos tenemos que permitir perder la paz social y la capacidad del dialogo para solucionar los problemas que hoy afectan a los sanjuaninos. El dialogo es fundamental, escuchar a todos los sectores y tomar las decisiones que sean posibles y que alcance para solucionar medianamente los problemas. Presentar soluciones que suenan como muy estrepitosas, pero que después no se pueden cumplir es pan para hoy y hambre para mañana’, explicó.

En este sentido, planteó: ‘Tenemos que ser razonables, cuidar este gran patrimonio y tratar de atender los reclamos a los más desprotegidos que hoy son los que la están pasando peor’.

En dialogo con la prensa, también aseguró que las relaciones entre la provincia y la Nación siguen siendo sólidas. ‘La relación está muy bien. Vienen cada tanto funcionarios o ministros de la nación. Con el gobernador, Sergio Uñac, estuvimos una semana evaluando el aumento salarial y decidió encarar la compensación de obras provinciales con obra pública nacional a los efectos de no resentir el trabajo en la actividad privada, sobre todo en la construcción’, reveló.

De este modo, Gattoni, destacó las gestiones de Uñac en el marco del aumento salarial a estatales. ‘Consiguió el financiamiento de 1500 viviendas con lo que vamos a poder compensar el arranque del segundo semestre para no resentir el trabajo de los sanjuaninos. Esto habla de la buena relación que mantiene el gobierno de la provincia, Uñac en particular, con las autoridades del gobierno de la Nación’, concluyó.

El acto por los 460 años de la Fundación de San Juan se llevó a cabo en la plaza Juan Jufré de Concepción. Estuvieron presentes también autoridades de la Provincia, el intendente de Capital, Emilio Baistrocchi y demás funcionarios municipales.

Por otro lado, el vicegobernador habló de la participación del gobernado, Sergio Uñac en la feria de minería más importante del mundo que se desarrolla en Canadá.