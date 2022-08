Lealtad Justicialista propone agregar proporcionalidad a las PASO

Un día después de que la Cámara Civil decidiera respetar la eliminación de las PASO, el diputado del Bloque Lealtad Justicialista, Leonardo Gioja pasó por Banda Ancha. El legislador aseguró que una instancia superadora sería agregar proporcionalidad a las primarias.

‘Siempre podemos encontrar un sistema perfectible al sistema de primarias’, empezó explicando Gioja. Luego señaló que desde el bloque plantearon que una instancia superadora sería agregar proporcionalidad en el esquema de las PASO. El diputado consideró que el problema del citado sistema electoral es que ‘el que pierde, lo pierde todo. Nosotros estamos planteados agregar proporcionalidad en función a la cantidad de votos que saca cada uno de los participantes, para que efectivamente funcione’.

Luego Gioja añadió: ‘Nosotros planteamos discutir en base a una mejora del diseño del sistema de primaria para que lo podamos usar, y para que sea efectivamente un mecanismo democrático participativo y utilizado por todos los partidos previo a cada elección’, sostuvo.

Acerca de la posibilidad de volver a internas partidarias, el diputado de Lealtad Justicialista consideró que no tendría sentido volver a este sistema, por dos razones en concreto: porque considera que el Justicialismo no tiene una vida interna activa, y porque sería un retroceso de 20 a 30 años.

Acerca de la decisión de los jueces señaló que fue ‘decepcionante’ porque los acusó de no tener legitimación para pedir que la justicia determine el sistema de elección. Ante esto, Gioja explicó que ellos solo solicitaron que se expidan sobre si es válido o no lo que se votó en diciembre del año pasado. ‘Hubiera sido bueno que las juezas no se fueran por la tangente, y fuéramos a la cuestión de fondo’.

Por último, ratificó irán a la Corte de Justicia porque creen que el planteo es válido. ‘Se necesita que la justicia intervenga cuando se produce un atropello ánquese sea en el interior de la Cámara’.