'Fue un fin de semana intenso': Uñac, sobre la llegada de Batakis a Economía

Luego de dar por finalizada la reunión de Gabinete que encabezó durante la mañana de este lunes, Sergio Uñac habló en rueda de prensa acerca de las modificaciones que sufrió el Ministerio de Economía de la Nación. 'Fue un fin de semana intenso', reveló la máxima autoridad sanjuanina.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló con los medios de comunicación acerca de la llegada de Silvina Batakis a la cartera económica de la República Argentina. Acerca de este tema el jefe de Estado Provincial remarcó la importancia de que ya se conocen con la flamante funcionaria y que ya habían trabajado en conjunto anteriormente.

'Fue un fin de semana intenso y complicado. Hay una nueva ministra de Economía en Argentina, una vez más una dama tiene el gran desafío de llevar a cabo una importantísima función. En este caso el reconocimiento a Silvina Batakis con quien hemos trabajado. Ella fue ministra de Hacienda del 2011 al 2015 acompañando a Daniel Scioli. Luego fue secretaria de Provincias. La licitación del Túnel de Zonda tiene que ver con lo que hemos coordinado con ella', expresó.

Posteriormente, ampliando su visión acerca de este cambio, Uñac comentó que se venía que existía una tensión interna en el Ministerio de Economía cuando la conducción estaba cargo de Martín Guzmán. Sin embargo aclaró que 'es fácil hablar con el diario del lunes'.

'En la provincia ha caído bien pero hay que ver las repercusiones que hay respecto de los mercados, cuál es el movimiento. El dólar esta alto, se debería haber mantenido en lo que estaba. Ha sido un fin de semana intenso. Se veía que había mucha tensión interna, no se si lo esperábamos o no pero creíamos que este desenlace podía evitar y no se evitó. Ahora hay que seguir trabajando, hay nueva ministra de Economía y de ella dependa el curso del país', sentenció.