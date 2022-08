Uñac: ‘Barrick está conforme con San Juan, pero le afectan medidas nacionales’

Las primeras medidas que dio a conocer Sergio Massa como ministro de Economía tras su asunción, dejaron algo inquieto al sector minero que tiene proyectos en San Juan. A raíz de esto, y sabiendo que la relación con el Gobierno Nacional siempre fue tirante con este sector, el gobernador Sergio Uñac dejó en claro que espera una ‘mano’ de parte del Estado Nacional para facilitar el trabajo de estas empresas en nuestro país, y fundamentalmente en nuestra provincia.

‘Hay que defender los territorios y yo hablo y defiendo el mio, que es nuestro. La Argentina tiene que hacer los mismo. Nosotros tenemos cosas que necesita el mundo y por desinteligencia las desaprovechamos’, expresó este jueves en la mañana enrueda de prensa el mandatario cuando le consultaron sobre cómo impactan las nuevas medidas en el sector minero.

Uñac confirmó que tuvo una comunicación con Mark Bristow, gerente de Barrick y que las expectativas de la multinacional siguen siendo fuertes en la provincia, pero que a la hora de mirar a la Nación les es una traba constante el tema importación y exportación. Al respecto el gobernador opinó ‘Yo creo que eso puede llegar a aceitarse, esperemos que sea así’.

También recordó que siempre el tema de las importaciones y exportaciones las manejan el Gobierno Nacional, por lo que se les hace siempre difícil al ejecutivo provincial darles una mano a las empresas. ‘Nosotros siempre lo pedimos, que se destraben las importaciones. De la minería depende el trabajo de muchos sanjuaninos, es el ingreso de tributos al Estado’, dijo.

Por último, agregó: ‘Todas las cámaras y federaciones de San Juan tienen un contacto directo conmigo, y cuando me toca decirles que no es no, pero cuando tienen razón la tienen’.