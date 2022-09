Gioja desde la concurrida marcha por el ataque a CFK: 'Hay que pelear por la paz'

Pasado el mediodía de este viernes 2 de septiembre, como estaba pactado, inició una marcha en San Juan en apoyo a Cristina Fernández. Todo se dio luego de que la vicepresidenta se salvara de milagro de un intento de homicidio. Como se esperaba uno de los presentes fue José Luis Gioja, quien expresó que se debe seguir peleando por la paz y la democracia.

El diputado nacional habló con los medios de comunicación presentes, manifestando cuál era el motivo de esta movilización. Además de mostrar su solidaridad con Cristina Kirchner, la autoridad destacó que es una forma de luchar por una democracia que costó tanto conseguir en el país.

'Hay que pelear por más democracia, hay que pelear por la paz y hay que desterrar totalmente a la violencia de la política. Hay que seguir trabajando por la paz, por el orden. Nosotros vamos a trabajar por el liderazgo de Cristina, para solidarizarnos con ella', expresó.

Al igual que Gioja, otras autoridades se hicieron presentes en esta convocatoria en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. Graciela Seva, Leonardo Gioja, Daiana Luna, Ruperto Godoy, Pepe Camacho y Alberto Agüero fueron algunas de las personalidades que participaron de la marcha. También se pudieron ver banderas de PTP, Patria Grande y Lealtad Justicialista.

Siguiendo en la misma línea, el entrevistado manifestó que pudo hablar con el secretario de la ex presidenta para saber como se encontraba. Si bien aseguró que todavía estaba consternada, recalcó que estaba en buen estado. Por último, el legislador manifestó que le preocupa las personas que dicen que esta situación estuvo 'armada' ya que considera que es otra manera de contribuir a la violencia.

'Tenemos que defender la democracia. La democracia nos costó mucho y hechos como estos atentan contra la democracia. Esto sigue pidiendo paz, respetando a Cristina y solidarizándonos con ella. Con la vicepresidenta no pude hablar, anoche estuve con Mariano que es su secretario y me dijo que estaba bien. Ella estaba consternada, en un primer momento ella no había medido lo que pasó, pero después estaba conmocionada. Ahora esta bien porque tiene mucha fuerza', sentenció.