Uñac habló sobre el ataque a CFK: 'Es un atentado directo a la democracia'

Por la noche del pasado jueves el gobernador de San Juan había utilizado su cuenta de Twitter para publicar un escueto mensaje referido al intento de atentado a CFK. Sin embargo por la mañana de este viernes la máxima autoridad provincial se tomó el tiempo necesario para hablar sobre lo sucedido y lo calificó como un 'atentado directo a la democracia'.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, habló con los medios de comunicación desde Casa de Gobierno luego de finalizar la reunión de Gabinete que él convocó. En ese contexto mencionó que además de lamentar lo que le tocó vivir a Cristina Fernández, recalcó el hecho del ataque a la institución.

'Tuvimos una reunión de Gabinete para conversar los pasos a seguir en el marco de lo que pasó. El repudio más absoluto a este intento de homicidio agravado hacia Cristina Fernández. Por encima de su nombre esta la institución y me parece que ha habido un atentado directo a la democracia. Estamos a favor de la defensa de las instituciones y de la democracia por lo que queríamos establecer los pasos a seguir', expresó.

Siguiendo en la misma línea reveló que participará de una reunión que le pidieron los miembros del frente de TODOS para hablar sobre lo ocurrido. Sumado a esto también realizó una convocatoria a sus colegas del Partido Justicialista, para que puedan debatir sobre las consecuencias negativas que pueda traer este suceso.

'Queremos que se unifique un discurso que tiene que ir en línea con mantener la paz y repudiar cualquier atentado. Hablé con su secretario y he expresado mi solidaridad. Con el presidente no he hablado, estuve con él en un acto horas antes pero estuvimos lejos. Con varios gobernadores si hablé. Hay un WhatsApp de la Liga de Gobernadores donde hay una comunicación permanente. No he tenido contacto con los gobernadores de Mendoza, Corrientes, Jujuy, Neuquén, Rio Negro o CABA', manifestó.

Por último, Uñac recordó cuál había sido el último antecedente que se registró en la República Argentina. Una situación similar se vivió en el país cuando hace décadas intentaron asesinar a Raúl Alfonsín, el cuál era el presidente de la Nación cuando todo sucedió.

'Es un momento difícil para la democracia, veía en las crónicas que el antecedente inmediato fue un intento de homicidio agravado contra el ex presidente Raúl Alfonsín. No suma nada, esto resta institucionalidad, resta cohesión social, resta perspectiva de presente y futuro para todos. La convocatoria tiene que ser a respetar la paz social', sentenció.