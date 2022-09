Uñac sorprendido por los dichos de Rodríguez Saa de la Liga de Gobernadores

En la última reunión de la Liga de Gobernadores, Alberto Rodríguez Saá decidió abandonar el grupo argumentando que ‘Es casi un club social’. Sobre esta repercusión fue consultado el gobernador Sergio Uñac que se mostró sorprendido por la determinación del mandatario de San Luis, a la vez que subrayó tener ‘mucha relación con el’.

‘Yo no estuve en la última reunión de la liga, y no sé qué pasó con Alberto, y obvio se lo respeto por su trayectoria’, expresó el gobernador. Cabe resaltar, que el mandatario de San Luis luego de mostrarse disconforme con el rumbo que tomó este grupo de gobernadores dijo en Radio Nacional de esa provincia que no podía asegurar si en algún momento volvería.

Por otro lado, Sergio Uñac se refirió a el rumor de que Córdoba pueda seguir los pasos de San Juan y eliminar las PASO. ‘Yo tengo contacto con Juan Schiaretti de manera normal, con su esposa que estuvo acá. No converse el tema de las PASO con él, pero si se puede simplificar todas las administraciones y las elecciones nacionales en una sola elección para que la sociedad argentina vaya una sola vez y pueda definir candidaturas propuestas mucho mejor’, manifestó.