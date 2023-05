¿Qué opinan los vecinos de los nuevos intendentes? Enteráte

El pasado domingo se llevaron a cabo las elecciones parciales 2023, ya que las categorias gobernador y vicegobernador se suspendieron por tiempo indeterminado. Mas, si se dio a conocer quienes serán los intendentes de cada localidad a partir del último mes de este año. Diario 13 consultó a vecinos de Chimbas, Rawson y Capital y esto dijeron.

Uno de los vecinos de Chimbas manifestó su satisfacción con la continuidad del partido político del actual intendente, ya que la esposa de Fabián Gramajo, Daniela Rodriguez, tomará su lugar en la intendencia en los próximos meses.

"Me encanta que siga la gestión de Gramajo, ese hombre ha hecho mucho por Chimbas. Sin dudas los vamos a apoyar siempre, a mi no me sorprende que haya ganado, son muy buena gente", expresó Andrés de 48 años.

Mientras que Gabriela de 30 dijo, "Yo no la voté pero estaba entre ella y la otra chica. Ya era tiempo de que ganara una mujer, no?".

Por otro lado, un vecino de la capital provincial expresó su sorpresa por la elección de Susana Laciar como intendente. "Fue una sorpresa Laciar, es la primera vez que vamos a tener un intendenta, creo yo. Espero que sea algo bueno, porque no tuvimos una mujer intendenta nunca. La vamos a apoyar", señaló Ricardo de 60 años.

Finalmente, dos vecinos de Rawson se expresaron acerca de los resultados que arrojó la jornada electoral de esta manera.

"Yo voté a otro, no te digo cual pero es viejo y confiable... pero me gusta Munisaga. Creo que al menos en temas de seguridad, él tiene experiencia y nos hace falta en Rawson. No tengo mucho mas para opinar", señaló Sergio de 45 años.

Finalmente Vanesa, dio su opinión y fue contundente en sus declaraciones. Ella opinó lo siguiente.

"Era sabido que ganaba un Uñaquista o un Giojista para mi, no lo digo mal, lo digo porque hacen buena letra. Espero que el nuevo intendente cumpla todo lo que prometió y que Rawson crezca y avance", indicó la rawsina.

En general, los vecinos de estas tres ciudades participaron activamente en las elecciones y manifestaron sus expectativas y deseos para la gestión de los próximos funcionarios públicos electos.