Reunión con nuevas autoridades de UDAP: "hay que dialogar sin creerse el dueño de la verdad"

Este lunes José Luis Gioja, candidato a Gobernador por la subagrupación "San Juan Vuelve" se reunió con la nueva conducción de UDAP. Y dio detalles al respecto al móvil de Canal 13.

Gioja dijo que "fue un buen gesto por parte de ellos, venían a presentarse, a saludarnos y me parece un gesto excelente, obviamente los felicitamos por la tarea y la acción cumplida, por haber triunfado en un gremio importante en San Juan como es el gremio de los maestros, después de los conflictos que hubo y el compromiso de ellos de hacer cumplir la tarea de las instituciones como tal".

"Nosotros le dijimos que creemos que uno de los pilares de la democracia y de la política es el diálogo, el diálogo para solucionar problemas, no el diálogo que me siento el dueño de la verdad y en definitiva no dialogo nada si no que trato de imponer. Lo hemos hecho siempre, hemos dialogado siempre, hemos tenido conflictos con UDAP, los hemos resulto y nos hemos puesto a disposición para trabajar en conjunto", expresó Gioja.

Además sostuvo que "hablamos de la posibilidad de la trancisión, que va a ser larga, de mayo a diciembre. Ahí habría que definir algunas cosas sobre todo tema docente".

Mirá el video insertado al principio de la nota con las declaraciones.