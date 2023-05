Colombo: ‘El vecino de Capital va a ir a votar el domingo con más ganas’

Tras la confirmación de que finalmente el domingo 14 de mayo los sanjuaninos si irán a las urnas, empezaron a conocerse las voces de todo el arco político sanjuanino. Rodolfo Colombo, candidato a intendente de Cambia San Juan en conversación telefónica con Paren las Rotativas expresó que ‘el vecino de Capital va a air a votar el domingo con más ganas’.

El hombre de Juntos por el Cambio señaló que la decisión del Tribunal Electoral de la Provincia hizo que el capitalino le dé más ganas de ir a votar el domingo, y que tienen muchas ganas de votar un cambio.

Colombo se lamentó porque este desdoblamiento de las elecciones provinciales hará que el vecino de Capital vaya a votar dos veces. ‘No me importa si me beneficia en lo político porque, en definitiva, le afectará a los capitalinos, como ya lo hicieron con la Ley de Lemas, pero el vecino no cambiará su decisión votará un cambio el domingo, que será la antesala de un cambio que elegirán cuando le den la victoria a Marcelo Orrego.

Luego calificó de una lástima que la Corte no se haya expedido a tiempo sobre la candidatura del Gobernador Sergio Uñac. Al mismo tiempo que expresó que toda esta situación es culpa del mandatario pocitano al que acusó de querer ir caprichosamente por su cuarta elección. ‘Uñac nos puso en vergüenza nacional forzando su candidatura cuando es claramente ilegal’, expresó.

Consultado sobre el festejo de Patricia Bullrich al conocerse la resolución de suspensión de elecciones, Colombo señaló que le parece bien, puesto que todos los argentinos deberían alegrarse porque triunfó la democracia.