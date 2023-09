Audio de César Gioja: "Mi viejo tiene opinión propia, enfrentó hasta a José Luis en su momento"

En el marco de la inauguración de un nuevo comando de Unión por la Patria, Canal 13 dialogó con el Diputado Provincial, Leonardo Gioja, quien dio declaraciones a este medio sobre el mensaje de su padre el dirigente César Gioja. Un contenido que se difundió en los últimos días, en un formato de audio. Cabe mencionar que en el mismo, se puede oír al político incitando a los votantes a cortar boleta, es decir votar el proyecto nacional y popular de Unión por la Patria de manera parcial, sin incluír a los demás candidatos, entre ellos Sergio Uñac.

"César, mi viejo, es un dirigente de peso en el Justicialismo. Y ese fue un audio privado, una conversación privada en un grupo de dirigentes y compañeros. Me parece que es una opinión de él y es valiosa", expresó el diputado provincial.

Ante el conocimiento de ese mensaje, Leonardo explicó a este medio que hay que entender que a lo largo de la historia de su padre, el político sanjuanino y ex senador, siempre fue un defensor de sus ideales. Al punto en que, en 2011 se enfrentó a su propio hermano José Luis y mantiene claras sus opiniones desde entonces.

Por otra parte, señaló que su opinión al respecto de Sergio Uñac como candidato a Senador, es que si bien no es el candidato que presentó Vuelve San Juan, es el mejor candidato de los que se presentan. Por lo que pide que los represente a todos y no a él sólo.



'Cuando yo voto doy un mandato y el mandato no es para que el otro haga lo que quiera. Sino para que nos represente con una idea. Detrás del proyecto Massa presidente. No era nuestro candidato pero de los candidatos que hay el mejor es Sergio", indicó Leonardo Gioja.