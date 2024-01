Oficial: En Capital no renovarán 219 contratos

Mediante un comunicado, la intendenta de Capital, Susana Laciar dio a conocer que 219 contratos no fueron renovados , es decir que fue luego de un extenso análisis de la situación municipal.

"Los diagnósticos nacionales y el recientemente expresado por el Sr. Gobernador de la Provincia, nos pone en estado de realidad, con un pronóstico económicamente duro y hasta incierto. No podemos soslayar esa circunstancia que nos obliga a actuar con mucha responsabilidad", comenzó el mensaje que anticipó lo que pasaría.

En este marco, expresó "La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, cuenta con 1688 empleados de planta permanente entre Poder Ejecutivo y Concejo Deliberante, y 1828 contratos de colaboración de servicios, de los cuales muchos fueron firmados durante el año 2023 y que vencieron el 31 de diciembre pasado". Tras ello la intendenta añadió "Con esa realidad, solicité a las distintas secretarías el informe pormenorizado de aquellos contratos que fueron firmados durante el año 23 y un estudio de optimización de servicios con refuncionalización general".

Comunicó que "Con todo esta información he tomado la decisión de no renovar 219 contratos de aquellos que vencieron el 31 de diciembre pasado y que fueron firmados durante el mismo año". A su vez explicó que "Hemos tomado otras medidas estructurales de reducción del gasto público, y hoy, tenemos una baja del 30% en la estructura orgánica política de la Municipalidad, no ocupando movilidades oficiales, ni telefonía móvil para el uso de los funcionarios, entre otras cuestiones".

Para finalizar enfatizó "Seguiremos trabajando para hacer eficiente el uso de los recursos públicos, tomando medidas que satisfagan el servicio que necesitan los vecinos de la Ciudad de San Juan, sin olvidarnos de la realidad crítica que nos toca vivir".