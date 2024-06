Ibarra: 'El gobierno de Orrego encontró una de las provincias más ordenadas'

Mauricio Ibarra, dirigente del Partido Justicialista (PJ), ofreció su perspectiva en Banda Ancha sobre la actual administración de San Juan bajo el gobernador Orrego y abordó la necesidad de unidad y colaboración en el ámbito político.

"Orrego encontró una de las provincias más ordenadas del país," afirmó Ibarra. "Lo podemos discutir punto por punto, no tenemos miedo."

Ibarra expresó su preocupación por la situación de los medicamentos y otros recursos esenciales en la provincia. "Nosotros venimos diciéndole que pasan cosas en San Juan. Tenemos problemas con los medicamentos. En otros lugares te dicen que hay otros temas, pero necesitamos los medicamentos," dijo.

Criticó la gestión de los fondos y programas sociales, señalando que la administración actual está fallando en algunas áreas clave. "No puede ser que nos quiten los fondos para los docentes, que eliminen el programa de Incluir Salud, o que la obra social levante la internación domiciliaria de manera arbitraria," sostuvo. "Cualquier buen administrador, si están suspendiendo todo y no pagando nada, va a terminar con superávit. Así no es el camino", agregó.

Ibarra también cuestionó las afirmaciones sobre la reactivación de la administración pública. "Yo no puedo decir que se reactivó la ola pública cuando metieron solamente 15 empleados y antes había 15,000. Necesitamos saber cuál es el plan, cuál es el modelo, cuánto vamos a trabajarlo." Noticias Relacionadas Fuerte crítica de Ibarra: 'A Milei lo veo mal, sus medidas llevan a un país con dificultades agudas'

El dirigente destacó el historial del peronismo en mantener un equilibrio fiscal. "El peronismo gobernó durante muchos años con equilibrio fiscal sin dejar deudas, y solo las deudas que tienen que ver con programas progresivos que uno tiene." Ibarra instó al gobernador a defender más activamente los intereses de San Juan ante la nación. "Orrego habló del imperativo de cuidar las relaciones, lo cortés no quita lo valiente. El gobernador tiene dentro de sus funciones un valor agregado que es defender los intereses de los sanjuaninos. Hay que sentarse, como muchos lo han hecho, negociar y defender cosas ante la nación."

Criticó la falta de firmeza del gobierno provincial en estas negociaciones. "Yo veo un gobierno que está siendo muy blando, un gobierno provincial que concede cosas al gobierno nacional que lastima a los sanjuaninos. No se ve de este lado una actitud seria o responsable para decirle a Milei que si se lo acompaña, será a cambio de algo", explicó.

Ibarra también abordó la necesidad de políticas que protejan a los trabajadores y a los sectores más vulnerables. Por esto dijo: "No se puede ajustar para abajo a los monotributistas ni se puede echar gente del Estado todos los días. Necesitamos políticas que protejan a los trabajadores y a los sectores más vulnerables."