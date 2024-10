El Congreso Nacional de Políticas Públicas se desarrolla en San Juan y contará con la llegada del ex precandidato a presidente y dirigente social, Juan Grabois. Pero junto a él llegaron otros líderes barriales y sociales, como es el caso de Dina Sánchez, secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, quien estuvo en Banda Ancha y apuntó contra el gobierno de Milei. ‘Hay una miseria planificada con la que llega el gobierno de Milei’, dijo en Canal 13.

El congreso mencionado tendrá este viernes por la tarde la disertación de los dirigentes sociales, pero antes de esto, Dina Sánchez visitó el piso de Canal 13. La dirigente social habló acerca de lo que sucede actualmente en los sectores vulnerables, un día después de conocerse los números de la pobreza que publicó Indec.

‘Nuestro sector nace de la exclusión. Muchos dicen ¿qué es la economía popular? Y la economía popular, somos mujeres, somos varones, en su mayoría mujeres, que nos inventamos nuestro propio trabajo para poder sobrevivir. Pienso en la venta ambulante, en el cartoneo, en todas esas unidades productivas que tenemos en nuestros polos textiles, en las carpinterías, en las herrerías, pero que es un trabajo que se hace a través de cooperativas, es un trabajo autogestivo, sin patrón. Y así, entendiendo que este sector viene creciendo muchísimo’, contó la dirigente social.

Dina Sánchez apuntó contra el gobierno de Milei por la situación y sostuvo: ‘Para nosotros, más allá que el gobierno de Milei quiera impugnar justicia social, nosotros no podemos seguir pensando en que vamos a reconstruir una Argentina sin poner el amor, la solidaridad y la justicia social en el centro. Es muy difícil porque tenemos una sociedad rota, tenemos un gobierno cruel y una sociedad rota’

‘Sin embargo, para reprimir, porque este gobierno siempre dice “no, no hay plata, se gasta mucho”, pero frente al Congreso el desplazamiento de las Fuerzas Armadas y todo lo que invierten en armas, en gases, en palos y cómo reprimen’, sostuvo y agregó ‘es muy grave lo que está pasando, pero bueno, hay una miseria planificada con la que llega el gobierno de Milei, porque no es casualidad que el 10 de diciembre, toda esa semana los anuncios de Caputo, Patricia Bullrich con el protocolo antiprotesta, hay una miseria planificada que se hizo y que la están llevando adelante. Si vos querés hundir al pueblo, no cierra si no hay represión, si no hay miedo, si no hay palos, si no hay gases, para eso ellos sí tienen plata’.

Esta definición y otras más dejó Dina Sánchez en Banda Ancha, que las podés ver en el video que acompaña esta nota.