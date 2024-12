A cinco días de cumplirse un año de la asunción de los gobiernos tanto en nación como en la provincia, el presidente de la Cruzada Renovadora, Alfredo Avelín, estuvo en Banda Ancha y analizó los mandatos. Sobre la provincia dijo que ‘Se ha manejado bien Orrego por ahora, con mucha cautela’ y disparó contra el gobierno de Milei.

En primer término, analizó la gestión del gobernador Marcelo Orrego: ‘Creo que se ha manejado bien Orrego, se ha manejado con mucha cautela, creo que ha sido inteligente. Pero en algún momento van a tener que decidir’, dijo en alusión a la gestión local y al panorama nacional en el que habrá elecciones el año próximo y hay posibilidades que los gobernadores de Cambiemos no vayan con los libertarios.

Y sobre el presidente Milei, sostuvo que ‘la personalidad del Presidente es muy difícil de entender, un hombre que no viene de la política, que no se maneja con los códigos normales que se tienen que manejar, es difícil de saber para dónde va a agarrar. A mí me preocupa mucho’.

Y recordó que ‘cuando se hacen las elecciones provinciales, en las cuales nosotros con Cruzadas de Renovadora, con ADN, y convocamos a varios sectores. Nosotros dijimos, “nosotros somos desarrollistas, ustedes son libertarios, estamos juntos, pero por este camino”. Yo no pude, por un problema familiar personal con mi señora, no pude ser candidato a Gobernador, me fui a Buenos Aires a hacerla atender, y vino (Milei) a San Juan, teníamos tres candidatos a gobernador y dijo “a mí ninguno me representa”, ninguno de los tres gobernadores. Si yo hubiera sido candidato a gobernador en ese momento, me le paro y le digo las cosas que le tengo que decir, y hago un escándalo nacional. Gracias a Dios no fui, pero eso te da el ejemplo de cómo es esta persona’.

Siguiendo con su lectora sobre Milei dijo: ‘¿Qué me preocupa del presidente? Que tiene reacciones muy agresivas, y esas reacciones agresivas hoy las produce porque todavía tiene poder. Ahora, una persona que es así, que no reacciona como tendría que reaccionar un estadista, que tengamos, cuando empieza a tener presiones, cuando son presiones duras, fuertes, presiones que puede hacer el propio justicialismo, que son expertos en el manejo del poder, son expertos y saben dónde tocar, no sé cómo va a reaccionar. Y cuando uno reacciona de forma acalorada, agresiva, sin experiencia, comete errores. Pero el problema es que no comete el error él, y el error él te lleva a una problemática institucional gravísima que puede llegar a repercutir en todo el país’.

Mirá la entrevista completa a Alfredo Avelín en Banda Ancha en el video que acompaña esta nota.