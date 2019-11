Ruperto Godoy: "Alberto y Cristina reciben una Argentina arrasada"

El comienzo del final. A días de que termine el periodo de transición presidencial entre Macri y Fernández, empieza a quedar sobre la mesa todo lo que deja el gobierno saliente. "Alberto y Cristina reciben una Argentina arrasada, es una tierra arrasada, ha sido saqueada, con usura, endeudamiento y pobreza", señala el ex senador Ruperto Godoy en Banda Ancha.

En este plano, es inevitable pensar en cómo funcionará la fórmula presidencial entre Cristina y Alberto sobre todo cuando se conoce la actitud, el temperamento y la habilidad política de cada uno. "Claramente hay un acuerdo entre ambos para sacar a la Argentina adelante, de sacar la mirada neoliberal que ha dejado una economía devastada. Alberto tiene el compromiso y la obligación de activar la economía como él lo planteó antes de las PASO", detalla Godoy. En este compromiso que relata el ex senador, no solo entran acuerdos políticos, y menos en el marco inflacionario que atraviesa la Argentina. "Hay un pacto que no solo es con Cristina, sino también con el sector privado y el gremial. También hay buena predisposición de estos sectores, lo pudimos ver en la reunión entre la Unión Industrial y el sector gremial ayer", dijo.

Pero, la receta (sin varita mágica) que tendrá el gobierno nacional a partir de diciembre tendrá que ser concreta e incisiva. "Acá se trata de reactivar la economía, de activar toda esa capacidad instalada que está ociosa, mejorar el ingreso que está muy mal, mejorar el sector jubilado, los argentinos tienen urgencias y hay buena predisposición que es lo importante", concluyó.