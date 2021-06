La furia de Colombo y los días finales

Irresponsabilidad. Locura. Imbecilidad. Las palabras amontonadas una detrás de otra desnudaron la molestia de Rodolfo Colombo este lunes en Banda Ancha, en una entrevista exposiva. Su furia estalló frente a la operación para anticipar la disputa de 2023 por la candidatura a intendente de la Capital. Puede parecer un debate abstracto, faltando dos años y medio todavía. Pero no lo es. Resulta bastante tangible. Lo que está en juego es la continuidad de una sociedad de largo arrastre entre ACTUAR y Producción y Trabajo, dentro del Frente Con Vos.

La mecha se encendió hace casi un mes atrás, el 22 de mayo, a partir de una nota de Diario de Cuyo según la cual, el partido que conduce Marcelo Orrego quiere tener una figura fuerte propia en Capital en 2023 y que sería el exconcejal Guido Romero.

Es en realidad una vieja consigna basualdista/orreguista, dejar de depender de Colombo cada vez que se aproxima una cita electoral, simplemente porque es el más instalado y porque ningún otro está en condiciones de aparecer sobre la hora. Entonces el remedio ante ese mal crónico es construir nombres propios desde ahora.

La cosa dejó de ser una simple especulación cuando el propio Romero el 25 de mayo en el mismo diario reconoció todo. Confirmó su intención de ser candidato en Capital en 2023 y aunque intentó suavizar la tirantez con Colombo, no lo consiguió. El problema no es Romero, sino la presunción de que el exedil está jugando apañado por la conducción de Producción y Trabajo. En tal caso, ya no es un temita individual sino un planteo político de otro espesor.

Colombo se mantuvo en silencio durante las semanas subsiguientes. Tuvo conversaciones reservadas con las cabezas de Producción y Trabajo. Especialmente con Orrego. Con seguridad aclararon algunos puntos. O al menos intentaron hacerlo. Este lunes el líder de ACTUAR se hizo escuchar. Habló en Banda Ancha y 'atendió' no solamente a Romero sino a todo aquel que esté dispuesto a correrlo.

'Sería una irresponsabilidad de parte nuestra y una locura y una imbecilidad. Es un imbécil el que piensa hoy en candidaturas para el '23. Y se lo digo en la cara al que lo quiera escuchar'. Así, sin anestesia. Con un tono elevado. Sin disimular el fastidio. Dijo también que con Romero está todo bien. Cortesía dialéctica apenas para menguar el azote.

Tiene razón el exgerente de ANSES cuando sostiene que es inoportuno hablar de candidaturas en un contexto de crisis sanitaria y económica. La política electoralista, más que entusiasmar, irrita a la gran mayoría de los sanjuaninos y las sanjuaninas. Pero el tono y las palabras que utilizó para llamar al recato no admiten aclaraciones. Sonó a ultimátum. Basta.

Colombo destacó que con Producción y Trabajo tienen una larga relación de hace una década y que hoy son prácticamente lo mismo. Sin embargo, los herederos de Roberto Basualdo hace tiempo incuban la inquietud por Capital. Si pudieron consolidar como territorios propios Santa Lucía y Rivadavia, la lógica indica que solamente falta el punto epicentral para quedarse con el eje Este-Oeste.

¿Por qué seguir intentándolo con un socio y no con un dirigente de paladar negro? Es una discusión añeja. En 2019 el entonces concejal Gonzalo Campos hizo su intento y en su propio partido terminaron bajándole el pulgar. Le faltaba territorialidad e instalación, objetivamente. Sin embargo, hubo una decisión política de no dividir y apuntalar a Colombo. ¿Podría cambiar esa postura en 2023? Como antes se dijo, falta una enternidad. Primero habrá que pasar por las legislativas del segundo semestre de este año. Y esta vez las decisiones son más inminentes.

Colombo tiene la expectativa de ser candidato a diputado nacional por el Frente Con Vos y aspira a llegar por consenso. Ya empezó la cuenta regresiva. El 14 de julio vencerá el plazo para inscribir alianzas electorales y el 24 de julio será el día para presentar listas. Es alrededor de un mes habrá que atar todos los cabos sueltos. Orrego lo ha planteado hacia adentro en más de una ocasión: sin 2021 no hay 2023. Por lo tanto, el esquema que acuerden para estos comicios será el punto de partida para la gran cita electoral. Aquella que, vista de esta manera, ya no queda tan lejos.

Romper con Actuar no aparece en la hoja de ruta de Orrego. Tampoco de Fabián Martín, el otro hombre fuerte de Producción y Trabajo. Sin embargo, el estilo de relación que supo cultivar Basualdo con sus eventuales socios políticos no es idéntico al de los sucesores. Tanto el santaluceño como el rivadaviense han demostrado una mayor vocación de construcción propia. Se hizo visible en la conformación de la lista de diputados proporcionales de 2019.

Martín puntualmente alienta la postulación de la diputada provincial Nancy Picón para el Congreso. Es una dirigente salida del departamento y aunque todavía tiene un alto nivel de desconocimiento en la ciudadanía, al mismo tiempo esa condición equivale a no tener imagen negativa tampoco. Para cualquier diseño de campaña, es un atributo bien valorado.

¿Y Romero? Fue compañero de fórmula de Colombo en 2019. Fue la prenda de unidad. El líder de Actuar compitió por la intendencia y el orreguista ocupó el casillero de diputado departamental. Ambos perdieron en sus respectivas categorías con los justicialistas Emilio Baistrocchi y Celina Ramella.

Esta tensión interna debe ser entendida apenas como un capítulo de una historia de larga data. Una historia que todavía tiene varios giros por delante. Eso sí, cada vez con menos margen para recomponer los ánimos. Frente al ultimátum de Colombo, ahora queda escuchar las réplicas, si las hay.



JAQUE MATE